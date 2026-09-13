हापुड़: थाने में पहरा दे रहे सिपाही ने राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिसकर्मियों में मची अफरा-तफरी

हापुड़ के धौलाना थाने में पहरा दे रहे एक सिपाही आशीष वर्मा ने रविवार की सुबह राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस कर्मियों ने सिपाही को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार, आशीष वर्मा मूलरूप से जिला आगरा के गांव हीरापुर के रहने वाले और वर्ष 2025 को वह उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। 29 अप्रैल 2026 को उनकी थाना धौलाना में तैनाती हुई थी। वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे थे।15 दिन की छुट्टी काटकर वह अपने घर से थाने लौटे थे। रविवार की सुबह उनकी ड्यूटी थाने में पहरा पर लगाई गई थी। पहरा देते समय उन्होंने अपनी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अवसाद में सिपाही के आत्महत्या करने की आशंका जता रही है। सिपाही के आत्महत्या की सूचना पर पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया अवसाद में सिपाही के आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। इसके बाद भी पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।