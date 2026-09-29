Hamirpur News: 18 बूथों पर 15,397 स्नातक मतदाता डालेंगे वोट

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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अशोक कुमार ने बताया कि निवर्तमान सदस्य डॉ. मान सिंह यादव का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर, संवीक्षा सात अक्तूबर और नाम वापसी नौ अक्तूबर निर्धारित है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी और चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी।मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश, शौचालय और बैठने समेत जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान और मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सीडीओ अरुण कुमार सिंह को दी गई है। परिवहन व्यवस्था डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र बहादुर, निर्वाचन सामग्री व मतपत्र व्यवस्था एडीएम नमामि गंगे विजय सिंह संभालेंगे। कंट्रोल रूम व शिकायत निवारण डिप्टी कलेक्टर आलोक प्रताप सिंह, वीडियोग्राफी उपायुक्त श्रम रोजगार कृष्णमोहन और मीडिया प्रबंधन जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार देखेंगे। आचार संहिता के अनुपालन की जिम्मेदारी एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार और एएसपी अरविंद कुमार वर्मा को दी गई है। डीएम ने अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों और आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।