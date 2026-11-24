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प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मंगलवार को करनैलगंज नगर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें गतका पार्टी के कलाकारों ने तलवारबाजी और युद्धकला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। श्री गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में सुबह गुरुद्वारे में शबद-कीर्तन और अरदास के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान कर शोभायात्रा निकाली गई। आगे चल रहे सिख समाज के लोग मार्ग पर पानी का छिड़काव कर सफाई करते रहे, जबकि महिला मंडल गुरु वाणी का गुणगान करता रहा। वाहे गुरु के जयकारों और शबद-कीर्तन से नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। चौक घंटाघर पहुंचने पर अनोखेलाल मोदनवाल, अशोक सिंघानिया, राजीव गुप्ता और चंद्रशेखर गोस्वामी ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। गुरुद्वारे में दिनभर चले अटूट लंगर में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में पृथ्वी पाल सिंह पाले, इंद्रजीत सिंह, जोगिंदर सिंह जानी, हरजीत सिंह सलूजा, जसवीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।

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