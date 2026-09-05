Video: गोंडा में जनसुनवाई से जनसमस्याओं के समाधान की ओर प्रभावी कदम

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संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में विधायक गोंडा सदर प्रतीक भूषण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं अन्य अधिकारीगण ने जनसमस्याओं की सुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान कर आमजन को राहत एवं शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास दिलाना है।

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