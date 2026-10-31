गोंडा में 01 नवंबर को परिवहन मेले का होगा आयोजन, दी गई जानकारी

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गोंडा में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय सभागार में शनिवार को परिवहन मेले का आयोजन किया गया। वाहन मालिकों व चालकों को टैक्स बकाएदारी, पंजीकरण, फिटनेस समेत तमाम जानकारियां दी गईं। मेले का शुभारंभ आरटीओ प्रशासन राजेश मौर्य, आरटीओ प्रवर्तन राजेंद्र कुमार सरोज व एआरटीओ आरसी भारतीय व आरआई बृजेश कुमार ने किया। इस दौरान काफी संख्या में वाहन मालिक व चालक मौजूद रहे।

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