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गोंडा में 01 नवंबर को परिवहन मेले का होगा आयोजन, दी गई जानकारी
गोंडा में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय सभागार में शनिवार को परिवहन मेले का आयोजन किया गया। वाहन मालिकों व चालकों को टैक्स बकाएदारी, पंजीकरण, फिटनेस समेत तमाम जानकारियां दी गईं। मेले का शुभारंभ आरटीओ प्रशासन राजेश मौर्य, आरटीओ प्रवर्तन राजेंद्र कुमार सरोज व एआरटीओ आरसी भारतीय व आरआई बृजेश कुमार ने किया। इस दौरान काफी संख्या में वाहन मालिक व चालक मौजूद रहे।
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