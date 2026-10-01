{"_id":"6abe7cde8ca521ca6202652b","slug":"video-gada-bjal-na-malna-para-haiiva-para-utara-lga-jama-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा: बिजली न मिलने पर हाईवे पर उतरे लोग, जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा: नगर कोतवाली क्षेत्र में झंझरी ब्लॉक तिराहे के पास बृहस्पतिवार शाम बिजली न मिलने से नाराज शांतिपुरम के सैकड़ों लोग गोंडा-अयोध्या हाईवे पर उतर आए। लोगों ने सड़क किनारे पड़ा टूटा विद्युत पोल सड़क के बीच रखकर प्रदर्शन किया। इससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने ग्रामीणों को समझाया। बिजली अधिकारियों से वार्ता के बाद जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन मिलने पर रात करीब आठ बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक, विद्युत पोल टूटने से इलाके की बिजली गुल थी, जिससे पानी की भी समस्या हो रही थी।

... और पढ़ें