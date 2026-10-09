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सास के अंतिम संस्कार में आया युवक गंगा में डूबा, तलाश जारी; VIDEO

Fri, 09 Oct 2026 09:39 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:39 PM IST
Young man drowns Ganges while attending mother-in-law funeral search underway
शहर कोतवाली के पोस्ताघाट पर शुक्रवार को नहाते समय एक युवक गंगा में डूब गया। वह अपने बड़े भाई की सास के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान घाट आए थे। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली।
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