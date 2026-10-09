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सास के अंतिम संस्कार में आया युवक गंगा में डूबा, तलाश जारी; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 09 Oct 2026 09:39 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 09:39 PM IST







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शहर कोतवाली के पोस्ताघाट पर शुक्रवार को नहाते समय एक युवक गंगा में डूब गया। वह अपने बड़े भाई की सास के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान घाट आए थे। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। ... और पढ़ें

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