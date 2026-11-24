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प्रतियोगिता के संयोजक दीपू सिंह ने बताया कि, मुकाबले के शुरुआती मिनटों से ही उतरौली की टीम ने पजरांव के गोलपोस्ट पर लगातार अपना हमला जारी रखा। मुकाबले के 27वें मिनट में इसका फायदा भी उनको देखने को मिला। टीम ने आपसी तालमेल का प्रदर्शन करते हुए गोल कर स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद पजरांव की टीम ने उतरौली के गोल पोस्ट के पास कुछ अच्छे मौके बनाए।पर उसे गोल में नहीं तब्दील कर पाए। मध्यांतर की सिटी बजते वक्त भी मुकाबले में उतरौली 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। मध्यांतर के बाद पजरांव के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार रणनीति और सूझबूझ का परिचय दिया। टीम ने मुकाबले के 55वें, 64वें और 69वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद अंतिम सिटी बजने तक उतरौली के खिलाड़ी लगातार वापसी की कोशिश करते रहे।पर, टीम मध्यांतर के बाद कोई गोल नहीं कर सकी। इसके साथ ही पजरांव की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई। इस मौके पर सहसंयोजक संगम सिंह, दिनेश यादव, अश्वनी यादव, भोलू, पीयूष सिंह आदि खेल प्रेमी मौजूद रहे।