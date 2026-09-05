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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   No trace of Mahi and Mahima even on the fourth day

चौथे दिन भी माही व महिमा का नहीं चला पता, VIDEO

Sat, 05 Sep 2026 12:08 AM IST
सुभाष गुप्ता
Subhash Gupta सुभाष गुप्ता
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:08 AM IST
No trace of Mahi and Mahima even on the fourth day
करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर एक सितंबर की दोपहर गंगा में डूबी बसंतपट्टी निवासी दो सगी बहनों का चौथे दिन शुक्रवार को भी कोई सुराग नहीं मिल सका। लाइफ सपोर्ट बोट से तीन सितंबर की शाम तक पीएसी द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के बाद शुक्रवार को परिजनों की मांग पर राजस्व विभाग ने बड़ी नाव उपलब्ध कराई। इसके बाद परिजन भी स्वयं गंगा में दोनों बहनों की तलाश में जुट गए। राजस्व निरीक्षक रविंद्र गुप्ता ने बताया कि बीते एक सितंबर की दोपहर माही सिंह (15) और महिमा सिंह (13) मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान तेज धारा की चपेट में आकर गंगा में डूब गई थी। बीते दो सितंबर की सुबह से तीन सितंबर की शाम तक लाइफ सपोर्ट बोट के जरिए गंगा में स्तर पर तलाश की गई, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका।
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