चौथे दिन भी माही व महिमा का नहीं चला पता, VIDEO

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करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर एक सितंबर की दोपहर गंगा में डूबी बसंतपट्टी निवासी दो सगी बहनों का चौथे दिन शुक्रवार को भी कोई सुराग नहीं मिल सका। लाइफ सपोर्ट बोट से तीन सितंबर की शाम तक पीएसी द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के बाद शुक्रवार को परिजनों की मांग पर राजस्व विभाग ने बड़ी नाव उपलब्ध कराई। इसके बाद परिजन भी स्वयं गंगा में दोनों बहनों की तलाश में जुट गए। राजस्व निरीक्षक रविंद्र गुप्ता ने बताया कि बीते एक सितंबर की दोपहर माही सिंह (15) और महिमा सिंह (13) मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान तेज धारा की चपेट में आकर गंगा में डूब गई थी। बीते दो सितंबर की सुबह से तीन सितंबर की शाम तक लाइफ सपोर्ट बोट के जरिए गंगा में स्तर पर तलाश की गई, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका।

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