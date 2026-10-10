एनएचएम संविदा कर्मचारियों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, VIDEO

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शहर के गोराबाजार स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाले संविदा कर्मियों का मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। महिला कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई और मांगों को पूरा करने के लिए हुंकार भरी। दूसरे दिन गोंड़ऊर बीसीपीएम शिवकुमारी देवी ने कहा कि समान कार्य समान वेतन सहित सभी प्रमुख मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक हमलोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ दशक से संविदा कर्मी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं।

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