पिकअप के पहिए से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत

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गाजीपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के रजागंज पुलिस चौकी के पास मंगलवार की रात पिकअप के पहिये से कुचलकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर भागने लगा। जानकारी मिलते ही सुहवल पुलिस ने घेराबंदी करके थाने के सामने पकड़ लिया। इधर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्च्यूरी हाउस भेज दिया।

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