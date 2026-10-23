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हमीद सेतु के फुटपाथ पर लगाया जा रहा मेटल क्रैश बैरियर, VIDEO
वीर अब्दुल हमीद सेतु पर सड़क हादसों को रोकने और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फुटपाथ के किनारे मेटल क्रैश बैरियर लगाने का कार्य कराया जा रहा है। बैरियर को मजबूती देने के लिए फुटपाथ पर धातु की प्लेटें भी लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य अनियंत्रित वाहनों को पुल से नीचे गंगा में गिरने से रोकना और दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान की आशंका कम करना है। एनएचएआई की ओर से पहले भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई इंतजाम किए गए हैं। सेतु पर जगह-जगह यातायात संबंधी साइन बोर्ड, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने संबंधी सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा, निर्धारित ऊंचाई से अधिक वाहनों को रोकने के लिए सेतु के दोनों तरफ हाइटगेज भी लगाए गए हैं। अब मेटल क्रैश बैरियर लगाने का कार्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पुल पर मेटल क्रैश बैरियर वाहनों को किनारे से नीचे गिरने से रोकने में मदद कर सकता है। वहीं पैदल राहगीरों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ की रेलिंग भी महत्वपूर्ण है। वहीं एनएचएआई के परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कार्य कराया जा रहा है, ताकि वाहनों और लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
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