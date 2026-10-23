राष्ट्रवाद व हितों की प्राथमिकता देने वाले प्रत्याशी रहे पसंदीदा, VIDEO

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जनपद में वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम चार बजे तक जिले में स्नातक चुनाव को लेकर 43.61 प्रतिशत वोटिंग हुई। जबकि शिक्षक निर्वाचन को लेकर केवल 69.52 प्रतिशत मतदान हुआ। दिलदारनगर में मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई। जबकि जखनिया में एसडीएम संग भाजपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक की खबर सामने आई। हालांकि इन सब कारणों की वजह से मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई।

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