{"_id":"6aaebe4e4ff6aef77b0c5caf","slug":"video-free-health-check-up-and-treatment-for-118-students-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"118 छात्र-छात्राओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से शनिवार को मरदह विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कंसरी के परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न बीमारियों के 118 छात्र-छात्राओं व अन्य लोगों का उपचार करके दवा का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान बुखार, खांसी, बीपी, शुगर, जुकाम, दर्द, चर्मरोग, दाद, खुजली आदि बीमारियों के मरीज सबसे अधिक पाए गए।

... और पढ़ें