Ghazipur News: मानदेय में वृद्धि के लिए आठवें दिन भी हड़ताल जारी

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राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न डॉ. ऋषभ खरे ने बताया कि महाविद्यालय के 20 इंटर्न आठवें दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे।

इंटर्न की तरफ से कई वर्षों से मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होने से इंटर्नों के पास हड़ताल करने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मान लेती है। तब तक हमारी यह हड़ताल जारी रहेगी।

इस मौके पर डॉ. दीपक कुमार, डॉ. हसन रजा मलिक, डॉ. दिवाकर रावत, डॉ. सुधीर आदि मौजूद रहे। संवाद

गाजीपुर। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को भी बीएचएमएस के प्रशिक्षुओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रही।