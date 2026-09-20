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Ghazipur News: पूर्वांचल के 10 में से 7 जिलों में सड़क हादसे बढ़े राजमार्गों और बाईपास पर तेज रफ्तार से 55% मौत

Sun, 20 Sep 2026 01:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:34 AM IST
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Road accidents have increased in 7 out of 10 districts of Purvanchal, with speeding on highways and bypasses accounting for 55% of deaths.
गाजीपुर। पूर्वांचल के 10 जिलों में सड़क हादसों का ग्राफ 2025 की तुलना में बढ़ गया है। जिलावार आंकड़े देखें तो गाजीपुर, चंदौली, भदोही, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर और मऊ में हादसों की संख्या बढ़ी है। वाराणसी, आजमगढ़ और सोनभद्र में दुर्घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन वाराणसी और आजमगढ़ में हादसे घटने के बावजूद मौत का आंकड़ा बढ़ा है।
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वहीं गाजीपुर और चंदौली में हादसों के साथ मौत भी बढ़ी हैं। पूर्वांचल के जिलों में इस साल सड़क हादसों में 2053 मौत हुईं। इसमें से करीब 1129 लोगों की हुई मौत यानी 55 प्रतिशत मामले राजमार्गों और बाईपास पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों से हो रही हैं।
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उक्त आंकड़े परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति की ओर से 17 सितंबर को जारी किए गए। इसके मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 तक इन 10 जिलों में कुल 3318 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि 2025 की इसी अवधि में 3264 हादसे हुए थे। यानी हादसों की संख्या में 54 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि मृतकों की संख्या 2070 से घटकर 2053 रह गई।
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