गंगौली गांव में हटाया अतिक्रमण, VIDEO

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कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के गंगौली गांव में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। उपजिलाधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटवाया। एक पक्का मकान और फसल के रूप में अवैध अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीन लगाकर निर्माण को ध्वस्त कराया गया और फसल भी हटवाई गई।

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