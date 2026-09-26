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मेडिकल कॉलेज में ईटीपी से ट्रॉमा सेंटर तक पांच सुविधाओं की घोषणा; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 26 Sep 2026 07:42 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 07:42 PM IST







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महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कई कार्यों की घोषणा की। दिन में 3.34 बजे मेडिकल काॅलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ने पहले एमआरआई, ओटी, सीटी स्कैन और अमृत फार्मेसी का लोकार्पण किया। ... और पढ़ें

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