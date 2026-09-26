यूपी: पांच करोड़ की ठगी के मामले में सपा नेता के घर पहुंची कानपुर पुलिस, पढ़ें- ठगी के अन्य मामले
पांच करोड़ रुपये की ठगी के मामले में वाराणसी में सपा नेता के घर कानपुर पुलिस पहुंची। लखनऊ के फैजुल्लानगर निवासी शैलेंद्र वर्मा ने कानपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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वाराणसी में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पांच करोड़ के शेयर और प्लॉट की धनराशि हड़पने के मामले में सपा नेता अवधेश पाठक के चौबेपुर स्थित अदिवा गांव में शुक्रवार को कानपुर पुलिस पहुंची। सपा नेता अवधेश पाठक व उनके दोनों भाई रमेश पाठक और सुरेश पाठक के खिलाफ तीन साल पूर्व कानपुर के कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है।
क्या है पूरा मामला
लखनऊ के फैजुल्लानगर निवासी शैलेंद्र वर्मा ने कानपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि उनकी कंपनी गंगोत्री फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड वित्तीय व आर्थिक निवेश की सलाह देने का व्यवसाय करती है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के अदिवा गांव निवासी सगे भाइयों अवधेश पाठक, रमेश और सुरेश पाठक की कंपनी एक्सेस इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड है।
आरोप है कि रमेश फर्जी दस्तावेज के जरिये कंपनी में शेयर होल्डर बना। कंपनी का कार्यालय लखनऊ के अरुणाचलम अपार्टमेंट क्ले स्क्वायर में है। कंपनी 2013 में कानपुर से पंजीकृत हुई है। चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि कानपुर से इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों की टीम अवधेश पाठक के घर गई थी। परिजनों से बातचीत कर जानकारी जुटाई है।
इस बारे में सपा नेता अवधेश पाठक ने बताया कि इस मामले में विवेचक को अपना बयान दर्ज करा चुका हूं और पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। राजनीतिक द्वेष में मामले को उछाला जा रहा है।
जमीन बैनामा के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी
जमीन के बैनामे के नाम पर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने थाने में प्राथमिकी दर्ज की। कठीरांव, फूलपुर (वाराणसी) निवासी रविंद्र कुमार मिश्रा ने भगतपुर शिवपुर के तेज बहादुर उपाध्याय, ब्रह्मानंद उपाध्याय, देवानंद उपाध्याय और नागेंद्र मिश्रा को नामजद किया है।
मिश्रा का आरोपियों के साथ 21 जनवरी 2019 को 30 लाख रुपये में जमीन का अनुबंध हुआ था, जिसके लिए उन्होंने काफी राशि का भुगतान किया था। आरोप है कि तय समय पर आरोपियों ने बैनामा नहीं किया। 25 मई 2026 को जब मिश्रा बैनामा कराने पहुंचे, तो उन्हें गालियां दी गईं, धक्का-मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर युवक से 1.10 लाख की ठगी
ऑनलाइन ट्रेडिंग में 6 से 10 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर युवक से 1.10 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। खजूरी निवासी राहुल तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते जुलाई को फेसबुक के जरिये अन्नता नाम की आईडी से महिला ने संपर्क किया। उसने अपना नाम अन्नता शर्मा निवासी अहमदाबाद, गुजरात बताया और ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर छह से 10 प्रतिशत तक लाभ का भरोसा दिलाया।
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पीड़ित के अनुसार, महिला ने व्हाट्सऐप नंबर से संपर्क कर एक लिंक भेजा। शुरुआत में लेवल-1 में 10 हजार और लेवल-2 में एक लाख रुपये निवेश करने को कहा गया। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने 13 जुलाई को 11 हजार रुपये ट्रांसफर किए। 18 जुलाई को 70 हजार और 20 जुलाई को 20 हजार रुपये भी ट्रांसफर किए गए। बाद में महिला ने ट्रेडिंग का लेवल बढ़ने और अधिक मुनाफे देने की बात कही।
पीड़ित के अनुसार कुल 1.90 लाख रुपये भेजने के बाद जब उसने रकम निकालने का प्रयास किया तो उसे बताया गया कि और पैसा जमा करना होगा, अन्यथा निवेश की राशि वापस नहीं मिलेगी। शक होने पर पीड़ित ने साइबर ठगी की शिकायत पुलिस से की। थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।