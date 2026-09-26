यूपी: पांच करोड़ की ठगी के मामले में सपा नेता के घर पहुंची कानपुर पुलिस, पढ़ें- ठगी के अन्य मामले

ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर युवक से 1.10 लाख की ठगी

ऑनलाइन ट्रेडिंग में 6 से 10 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर युवक से 1.10 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। खजूरी निवासी राहुल तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते जुलाई को फेसबुक के जरिये अन्नता नाम की आईडी से महिला ने संपर्क किया। उसने अपना नाम अन्नता शर्मा निवासी अहमदाबाद, गुजरात बताया और ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर छह से 10 प्रतिशत तक लाभ का भरोसा दिलाया।



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पीड़ित के अनुसार, महिला ने व्हाट्सऐप नंबर से संपर्क कर एक लिंक भेजा। शुरुआत में लेवल-1 में 10 हजार और लेवल-2 में एक लाख रुपये निवेश करने को कहा गया। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने 13 जुलाई को 11 हजार रुपये ट्रांसफर किए। 18 जुलाई को 70 हजार और 20 जुलाई को 20 हजार रुपये भी ट्रांसफर किए गए। बाद में महिला ने ट्रेडिंग का लेवल बढ़ने और अधिक मुनाफे देने की बात कही।



पीड़ित के अनुसार कुल 1.90 लाख रुपये भेजने के बाद जब उसने रकम निकालने का प्रयास किया तो उसे बताया गया कि और पैसा जमा करना होगा, अन्यथा निवेश की राशि वापस नहीं मिलेगी। शक होने पर पीड़ित ने साइबर ठगी की शिकायत पुलिस से की। थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।