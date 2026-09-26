यूपी: मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर सहित पांच सुविधाओं की घोषणा, डिप्टी सीएम- बोले 100 शैय्या अस्पताल भी बनेगा

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आनंद मिश्रा ने बताया कि 300 और 200 शैय्या वाले अस्पतालों में ईटीपी की स्थापना के लिए 294.20 लाख रुपये और 100 शैय्या वाले अस्पताल में 149.54 लाख रुपये के प्रस्ताव को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वीकृति दे दी है।



इसके बाद डिप्टी सीएम ने आईसीयू के प्रभारी डॉ. विनीत मिश्रा को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया और उनके कार्य की सराहना की। साथ ही शनिवार को दो हजार मरीजों की आपीडी को देख कर कहा कि प्रदेश में बने अन्य मेडिकल कॉलेज बहितर कार्य कर रहा है। उन्होंने प्राचार्य को हृदयरोग विशेषज्ञ की तैनाती के लिए आवश्यक निर्देश दिया।