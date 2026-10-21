VIDEO: बाजरा के खेत की रखवाली करने गए किसान पर नीलगाय का हमला, मौत

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फिरोजाबाद के पचोखरा के थाना रजावली क्षेत्र के गांव ढकई राजमल में मंगलवार देर रात फसल की रखवाली को खेत पर मौजूद 60 वर्षीय किसान रामरतन सिंह पर नीलगाय ने हमला कर दिया। किसान को कई बार जमीन पर पटक दिया और सींग पेट में घोंप दिए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह खेत पर पहुंचे बेटे को पिता का शव पड़ा मिला।

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