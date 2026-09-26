VIDEO: अकबरपुर में मनाया गया बाबा नीम करोरी का 53वां महापरिनिर्वाण दिवस

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प्रख्यात संत बाबा नीम करोरी महाराज की जन्मस्थली गांव अकबरपुर स्थित मंदिर परिसर में शुक्रवार को बाबा का 53वां महापरिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह से देर शाम तक विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। दूर-दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ सुबह 8 बजे मंदिर के महंत अवधेश कुमार शर्मा द्वारा बाबा के भव्य अभिषेक के साथ हुआ। इसके बाद प्रात: 10 बजे आयोजित संगीतमय सुंदरकांड पाठ की मनमोहक प्रस्तुति से पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया। प्रसाद वितरण किया गया और दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन शुरू हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहा। दिनभर चले अनुष्ठानों के बीच महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक की थाप पर भजनों का गायन और कीर्तन किया। दोपहर 12 बजे मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद किए गए, जिसके बाद अपराह्न 2:30 बजे पट खुलते ही दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। दर्शन-पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर में कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं ने हाल ही में निर्मित भव्य कन्वेंशन सेंटर को देखा और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रयासों की सराहना की। लखनऊ से आए श्रद्धालु सोहन लाल मिश्र ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। उनके अलौकिक चमत्कारों को पूरी दुनिया ने माना है। गाजियाबाद से आए विनीत मिश्र ने बताया कि उन्होंने बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी थी, जिससे उन्हें अकबरपुर के जन्मस्थली होने की जानकारी मिली और वे खिंचे चले आए। इनके अलावा बाबा के भक्त एडीएम आनंद सिंह, रिटायर्ड जीएसटी आयुक्त दिनेश मिश्रा के अलावा बाबा नीम करोरी महाराज की बेटी गिरिजा भटेले और दामाद जगदीश प्रसाद भटेले आगरा से कार्यक्रम में आए।

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