फतेहपुर: छात्र तेजस की मौत के बाद कोतवाली पहुंचे परिजन, प्रधानाचार्य पर पिटाई का आरोप

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छात्र तेजस द्विवेदी की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर परिजन शुक्रवार रात सदर कोतवाली पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि दोपहर में ही पुलिस को तहरीर दे दी गई थी, लेकिन देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। नाराज परिजनों ने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वे कोतवाली से नहीं हटेंगे। इसके बाद परिजन कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए।

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