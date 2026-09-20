Fatehpur News: 2.42 करोड़ से संवरेगा रामलीला मैदान, विधायक ने किया भूमि पूजन

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उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग से मिली 2.42 करोड़ की धनराशि से कार्यदायी संस्था यूपीसीसीएल निर्माण कार्य कराएगी। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि निर्माण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराया जाएगा। परियोजना के तहत मंच, कलाकारों के लिए दो कमरे, गार्ड रूम, किचन शेड, शौचालय, सबमर्सिबल और 125 मीटर लंबी बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा।कार्यक्रम में रामलीला समिति अध्यक्ष अवधेश तिवारी और सुरेंद्र तिवारी ने विधायक को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। प्रबंधक हरिनारायण त्रिवेदी ने आगंतुकों का स्वागत कर आभार जताया। इस मौके पर करुणा शंकर त्रिवेदी, राजीव सचान, देवेंद्र अवस्थी, संतोष गुप्ता, डॉ. रामभक्त वर्मा, आशीष वर्मा, केके पांडे और सुरेश मौजूद रहे।