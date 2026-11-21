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फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव रेहा के पास पुल के नीचे शनिवार सुबह निजी कार चालक रिशन शाक्य (33) का शव पड़ा मिला, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गुतासी निवासी रिशन शुक्रवार रात बाइक से घर लौट रहा था और शव से करीब 10 फीट दूर उसकी बाइक पड़ी मिली, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

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