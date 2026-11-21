फर्रुखाबाद: पुल के नीचे पड़ा मिला निजी कार चालक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 21 Nov 2026 10:14 AM IST
सार
Farrukhabad News: मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में गांव रेहा के पास पुल के नीचे शनिवार सुबह निजी कार चालक का शव पड़ा मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव से करीब 10 फीट दूर उसकी बाइक पड़ी मिली है।
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विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के गांव गुतासी निवासी रिशन शाक्य (33) शुक्रवार रात फर्रुखाबाद से बाइक से घर जा रहा था। वह निजी कर चालक है। शनिवार सुबह साढ़े सात बजे उसका शव गांव रेहा के पास स्थित पुल के नीचे पड़ा मिला। उसकी बाइक शव से करीब 10 फीट दूर पड़ी थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची मऊ दरवाजा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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