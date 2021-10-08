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ज्ञान और निर्देश जाटव को कुछ दिन पहले मोहल्ले के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर दोनों भाई सुबह थाने में शिकायत करने गए थे। पुलिस ने उन्हें थाने में बंद कर दिया। इसी बीच उनकी मां मीना की घर पर मौत हो गई। परिवार के लोग भाइयों को छोड़ने के लिए थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी।इससे गुस्साए परिजन मीना का शव लेकर थाने के गेट पर पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने तब भी भाइयों को नहीं छोड़ा। इसके बाद परिजन शव लेकर आए और दोपहर 3:10 बजे मोहम्मदाबाद-शमसाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की खबर मिलते ही पुलिस ने दोनों भाइयों को छोड़ दिया।परिजनों के आरोप और मांगेंजाम के दौरान परिजनों ने पुलिस से कहा कि मोहल्ले के दबंगों ने 13 नवंबर को उनके घर में घुसकर हमला किया था। इस हमले में मां मीना को भी अंदरूनी चोटें आई थीं। परिजनों का दावा है कि इन्हीं चोटों के कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने आरोपियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की। साथ ही, मां के शव का पोस्टमार्टम कराने की भी मांग की गई।थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आरोपियों पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मारपीट की पहली तहरीर में मीना के साथ मारपीट का कोई उल्लेख नहीं था। थानाध्यक्ष के समझाने पर शाम 4:50 बजे जाम खुल सका।रंजिश का मामलामीना के पुत्र निर्देश ने बताया कि उन्होंने पड़ोसी के पुत्र की शादी तय कराई थी। बाद में पड़ोसी का पुत्र दिल्ली से एक युवती को ले आया, जिससे लड़की पक्ष ने शादी से इन्कार कर दिया। इससे नाराज पड़ोसी भाइयों ने 11 नवंबर को उनके साथ मारपीट की थी। निर्देश ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 13 नवंबर को जब उनका साला घर आया, तो पड़ोसी शादी निरस्त कराने के शक में घर में घुस आए और सरिया, टकोरा व डंडों से हमला कर दिया। निर्देश ने बताया कि इस हमले में मां को अंदरूनी चोटें लगी थीं, जिसकी जानकारी उस समय नहीं दी गई थी।