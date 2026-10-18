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फर्रुखाबाद: कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मिला शव, तंबाकू श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 12:21 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 12:21 PM IST







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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड पर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर श्रमिक का शव नाले के ऊपर पड़ा मिला। मृतक के गले और चेहरे पर चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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