फर्रुखाबाद: शराब ठेके के पास मिला किसान का शव, धान की रखवाली करने निकले थे, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

फर्रुखाबाद जिले के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव रामपुर ढपरपुर निवासी बेचेलाल राजपूत (55) शनिवार रात आठ बजे बाइक से भिड़ाओर में होने धान के खेत की रखवाली करने निकले थे। आमिलपुर शराब ठेका के उनकी बाइक ख़डी मिली। बेचेलाल बेहोशी हालत में पड़े मिले।

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सूचना पर पहुंचे भतीजे और पुत्र दीपचंद्र परिवार के साथ पहुंचे। उन्हें लोहिया अस्पताल में लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। भतीजे ने बताया कि चाचा की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या की गई है। उनका जमीन को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। शव मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी गई है।