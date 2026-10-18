Farrukhabad News: कोल्ड चेन कक्ष खोलने को लेकर आशाओं से नोकझोंक, बुलाई पुलिस

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कोल्ड चेन कक्ष प्रभारी रामनरेश दोपहर को वैक्सीन निकालने के लिए ताला खुलवाने पहुंचे तो आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। जिलाध्यक्ष शिप्रा सक्सेना का कहना था कि वह रोज वैक्सीन निकलवाती हैं, लेकिन शनिवार दोपहर तक कोई वैक्सीन लेने नहीं पहुंचा। बाद में स्वास्थ्य कर्मी के पहुंचने पर उन्होंने ताला खोलने का विरोध किया। पुलिस बुलाने के बाद भी आशा कार्यकर्ता नहीं मानीं। इससे टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा।देर शाम सीएचसी अधीक्षक डॉ. विपिन सिंह से वार्ता के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने ताला खोला। अधीक्षक ने उनका मांगपत्र उच्चाधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष शिप्रा सक्सेना व अर्चना ने बताया कि धरना शनिवार तक प्रस्तावित था। अब 21 अक्तूबर को लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। सीएचसी अधीक्षक डॉ. विपिन सिंह ने बताया कि टीकाकरण प्रभावित रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर कोल्ड चेन कक्ष की चाबी सौंप दी है।ताला खोलते देख आशाओं ने दरवाजा घेराफोटो-12 सीएचसी में धरना दे रहीं आशा, मौजूद पुलिस बल। संवादनवाबगंज। पिछले 17 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं व संगिनी ने सीएचसी के बरामदे में बैठकर नारेबाजी की। इस दौरान थाने से दो महिला आरक्षी व दो पुरुष आरक्षी के साथ होमगार्ड मौके पर पहुंचे। कोल्ड चेन कक्ष का ताला खोलने का प्रयास होते देख आशा दरवाजे पर घेरा बनाकर बैठ गईं और ताला नहीं खोलने दिया। इससे टीकाकरण प्रभावित रहा। उनका कहना है मांगें पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रेमलता देवी, विनीता पिंकी आशा, माया, किरण देवी, सुमन देवी, सावित्री, साधना, माया देवी, रामादेवी, सरस्वती, धनदेवी आदि शामिल रहीं।