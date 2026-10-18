फर्रुखाबाद: नाले के ऊपर मिला तंबाकू श्रमिक का शव, गले और चेहरे पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस
Farrukhabad News: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड पर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर श्रमिक का शव नाले के ऊपर पड़ा मिला। मृतक के गले और चेहरे पर चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड पर कोतवाली से चंद कदम दूर रविवार सुबह नाले के ऊपर 40 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। कुछ ही देर में उसकी पहचान घसिया चिलौली निवासी तंबाकू श्रमिक प्रमोद कोरी के रूप में हुई। गले और चेहरे पर चोट के निशान मिलने से घटना को लेकर संदेह जताया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मिर्गी का दौरा पड़ने या नाले में गिरने की आशंका जताई जा रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। मृतक के भाई ने बताया कि प्रमोद शराब पीने का आदी था। वह एक बड़े तंबाकू कारोबारी के यहां काम करता था। उसकी मौत से पत्नी रंजना, मां गुड्डी देवी और बेटियां अनामिका व साक्षी का रो-रोकर बुरा हाल है।