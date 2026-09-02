VIDEO: एटा स्पोर्ट्स स्टेडियम का हाल..घास के बीच सांपों का डर, खिलाड़ी बोले- ऐसे कैसे करें प्रैक्टिस?

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एटा। पं. गोविंद वल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बदहाली का आलम है। पूरे मैदान में बड़ी-बड़ी घास उग आई है और गोला फेंक प्लेटफॉर्म जलमग्न है। सुबह टहलने आने वाले आम नागरिकों और अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के अनुसार, दौड़ते समय मैदान में कई बार सांप भी नजर आ चुके हैं। इससे हादसों का खतरा बना हुआ है। शिकायत के बावजूद जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद यादव द्वारा सफाई की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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