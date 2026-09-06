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VIDEO: राजमिस्त्री की 11 हजार हाई वोल्टेज लाइन से मौत, एटा में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय हादसा

Dhirendra Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 12:45 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 12:45 PM IST







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एटा के थाना अलीगंज के सिमौर गांव में रविवार सुबह दीवार पर प्लास्टर कर रहे राजमिस्त्री की 11 हजार हाई वोल्टेज लाइन की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में 55 वर्षीय रामसरन गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें आनन-फानन निजी वाहन से सीएचसी अलीगंज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ... और पढ़ें

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