Etah News: टूटी पाइपलाइन, बहा हजारों लीटर पानी

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कॉलोनी के लोगों ने पाइपलाइन से लगातार पानी निकलता देखा तो इसकी सूचना नगर पालिका प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही पालिका की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन का निरीक्षण शुरू किया। कर्मचारियों ने रिसाव वाली जगह को चिह्नित कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया।इससे बड़ी मात्रा में पीने का पानी बर्बाद हुआ। बारिश के मौसम में घरेलू कार्य के लिए पानी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी की बर्बादी चिंता का विषय है। उन्होंने पानी की टंकियों और उनसे जुड़ी पाइपलाइनों की नियमित जांच कराने की मांग की है।पाइपलाइन से तेज धार में पानी निकल रहा था। देखते ही देखते सड़क पर पानी फैलने लगा। नगर पालिका को समस्या से संबंधित अवगत करा दिया है। इससे समय रहते पानी की बर्बादी रोकी जा सके। -सागर कश्यप, काशीराम कॉलोनीपाइपलाइन की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि लीकेज होने पर तत्काल समाधान हो सके और हजारों लीटर पानी बर्बाद न हो लेकिन यहां पालिका कर्मी नहीं आते जिससे अक्सर परेशानी होती रहती है। - सदन कुमार, काशीराम कॉलोनीकांशीराम कॉलोनी की पानी की टंकी की पाइपलाइन में लीकेज की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया गया। पाइपलाइन की मरम्मत का काम कराया जा रहा है। जल्द ही मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। -निहाल सिंह, ईओ नगर पालिका