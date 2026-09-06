Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय में दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।

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ट्रायल

शाम 4 बजे से शहर के जीटी रोड स्थित स्टेडियम में बास्केटबॉल ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।

सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

दिव्यांग बोर्ड