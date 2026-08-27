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VIDEO: रक्षाबंधन पर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, दुकानदारों के खिले चेहरे

Arun Parashar

Updated Thu, 27 Aug 2026 06:51 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 06:51 PM IST







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एटा के निधौलीकलां में रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने को लेकर बहनों में उत्साह दिखाई दिया। राखी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देख दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। सराफा बाजार में भी बहनों की भीड़ दिखाई दी। ... और पढ़ें

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