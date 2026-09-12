यूपी: बीएसए कार्यालय में खुलकर मांगते है रिश्वत, एक शिक्षक ने की शिकायत; बोला- चार लाख लिए, अब दो लाख और मांगे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने बीएसए को पत्र में बताया है कि उनके पिता उच्च प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से संबंधित काम कराने के नाम पर आरोपी लिपिक ने तीन किस्तों में चार लाख रुपये लिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी काम पूरा नहीं किया और अब दो लाख रुपये और मांग रहा है।लिपिक पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 8 सितंबर को जब वह खुद बीएसए कार्यालय पहुंची तो उनके साथ अभद्रता की गई। आपत्तिजनक व द्विअर्थी भाषा का इस्तेमाल किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के लिए 16 सितंबर को बुलाया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।