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एटा के गांधी मार्केट स्थित पुराने जिला चिकित्सालय के बाहर बनी वर्षों पुरानी पेयजल टंकी बदहाली का शिकार है। शिलालेख के अनुसार, लायंस क्लब द्वारा वर्ष 1973 में इस टंकी का निर्माण कराया गया था, जिसका शुभारंभ तत्कालीन जिलाधिकारी ओम नारायण देव ने किया था। वहीं, पास ही स्थित गांधी मार्केट की दुकानों का शिलान्यास 9 फरवरी 1972 में हुआ था। करीब पांच दशक पुरानी यह टंकी आज देखरेख के अभाव में खराब स्थिति में पहुंच गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार टंकी के आसपास कालिख और गंदगी जमी हुई है तथा कई टोंटियां टूटी पड़ी हैं, जबकि एक ही टोंटी चालू अवस्था में दिखती है। टंकी के ऊपरी हिस्से पर घास-फूस उगी हुई है। आरोप है कि टंकी के भीतर गंदगी के साथ छिपकलियां तैरती और चूहे मरे पड़े हैं, जिससे पानी पीना तो दूर, इस पानी से हाथ धोना भी लोगों को संक्रमण और बीमारी की चपेट में ला सकता है। इसी वजह से आसपास के दुकानदार और लोग फिलहाल आरओ या अन्य पानी का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय दुकानदार नदीम ने बताया कि उन्होंने बचपन से इस टंकी को देखा है, लेकिन इसके बावजूद लोग कई बार पानी भरते या पीते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। पुराने चिकित्सालय और नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद टंकी की नियमित साफ-सफाई और मरम्मत न होने से लोगों में नाराजगी है।

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