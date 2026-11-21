देवरिया: टैबलेट नहीं मिलने पर भटनी के कॉलेज में छात्रों का हंगामा, पुलिस के हस्तक्षेप पर हुआ वितरण
कॉलेज प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव ने बताया कि शासन से सभी पात्र छात्रों के नाम से टैबलेट आया है। टैबलेट उसी छात्र को दिया जाएगा, जिसके नाम से आवंटित हुआ है। तीन सत्रों के छात्रों के एक साथ पहुंचने से वितरण में थोड़ी दिक्कत हुई। शुक्रवार की रात और शनिवार को पूरे दिन वितरण किया गया है। करीब सात सौ छात्रों को टैबलेट दिया गया है।
विस्तार
मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट लेने गोरखपुर गए छात्रों को कार्यक्रम में टैबलेट नहीं मिला तो उन्होंने शुक्रवार की रात कॉलेज पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ छात्रों को रात में ही टैबलेट वितरित कराया, जबकि शेष को अगले दिन बुलाया गया। इसके बाद शनिवार को बाकी छात्रों को टैबलेट दिया गया।
सीएम ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम में लिया था हिस्सा
छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में टैबलेट वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसमें क्षेत्र के एक कॉलेज के सत्र 2023-24, 2025 और 2026 के करीब दो सौ छात्र टैबलेट लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की माता के निधन की सूचना मिलने के बाद वह कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसके बाद जिम्मेदारों ने कॉलेजों में ही टैबलेट वितरण कराने की बात कही।
इस दौरान पहले से तैयारी करके पहुंचे कुछ कॉलेजों के छात्रों को मौके पर ही टैबलेट वितरित कर दिया गया, जबकि संबंधित कॉलेज के छात्रों को शनिवार को कॉलेज आने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। इससे नाराज छात्र गोरखपुर से लौटकर शुक्रवार की रात कॉलेज पहुंचे और हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर कुछ छात्रों को रात में ही टैबलेट दिलवाया। शेष छात्रों को शनिवार को बुलाकर वितरण कराया गया।
सभी पात्र छात्रों के नाम से आया है टैबलेट
कॉलेज प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव ने बताया कि शासन से सभी पात्र छात्रों के नाम से टैबलेट आया है। टैबलेट उसी छात्र को दिया जाएगा, जिसके नाम से आवंटित हुआ है। तीन सत्रों के छात्रों के एक साथ पहुंचने से वितरण में थोड़ी दिक्कत हुई। शुक्रवार की रात और शनिवार को पूरे दिन वितरण किया गया है। करीब सात सौ छात्रों को टैबलेट दिया गया है। सोमवार तक सभी छात्रों को टैबलेट वितरित कर दिया जाएगा।
सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि टैबलेट नहीं मिलने से कुछ छात्र नाराज हुए थे। शुक्रवार की रात और शनिवार को टैबलेट का वितरण कराया गया है।