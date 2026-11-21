कॉलेज प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव ने बताया कि शासन से सभी पात्र छात्रों के नाम से टैबलेट आया है। टैबलेट उसी छात्र को दिया जाएगा, जिसके नाम से आवंटित हुआ है। तीन सत्रों के छात्रों के एक साथ पहुंचने से वितरण में थोड़ी दिक्कत हुई। शुक्रवार की रात और शनिवार को पूरे दिन वितरण किया गया है। करीब सात सौ छात्रों को टैबलेट दिया गया है। सोमवार तक सभी छात्रों को टैबलेट वितरित कर दिया जाएगा।

सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि टैबलेट नहीं मिलने से कुछ छात्र नाराज हुए थे। शुक्रवार की रात और शनिवार को टैबलेट का वितरण कराया गया है।