देवरिया: जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत 17 वर्षीय बालक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदर्शन के आधार पर मंडलीय प्रतियोगिता के लिए जनपदीय टीम का चयन किया गया।

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