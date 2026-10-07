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देवरिया: भटनी थाने में नष्ट की गई 59 मुकदमों से जुड़ी जब्त अवैध शराब

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:16 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:16 PM IST







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भटनी थाने में ऑपरेशन क्लीन के तहत 59 मुकदमों से संबंधित जब्त अवैध शराब नष्ट की गई। यह शराब 2016 से 2025 के बीच जब्त की गई थी, जिसमें अंग्रेजी और देशी शराब के साथ बीयर भी शामिल थी। ... और पढ़ें

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