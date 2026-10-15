{"_id":"6ad0d114f4ae403101064730","slug":"video-driver-arrested-after-cattle-laden-vehicle-hits-policeman-while-attempting-to-flee-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर भाग रहा गोवंश लदा वाहन पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र में अवगा पोखरे के पास पुलिस ने गोवंश लदे एक वाहन को पकड़ा है। वाहन में बिहार ले जाए जा रहे चार गोवंश बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, वाहन रोकने की कोशिश के दौरान चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

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