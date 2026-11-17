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युवती पर चाकू से हमला होने के बाद हिंदू रक्षा दल ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑनर पर कार्रवाई कर लैब सील करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवती ने घटना से पहले ऑनर से गैर समुदाय के युवक द्वारा परेशान करने की शिकायत की थी, जिस पर ऑनर ने कार्रवाई नहीं की।

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