Bulandshahar News: सर्दी बढ़ते ही गीजर की बढ़ी मांग, बाजार में खरीदारी को उमड़ रहे लोग

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दुकानों पर लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार गीजर खरीद रहे हैं। विक्रेताओं को तापमान में और गिरावट आने पर बिक्री में तेजी की उम्मीद है। बाजार में सामान्य इलेक्ट्रिक गीजर के साथ गैस गीजर की भी कई वैरायटी उपलब्ध हैं। बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में गैस गीजर की मांग अधिक है। नगर निवासी पिंटू ने बच्चों के स्कूल जाने के लिए गैस गीजर खरीदा। मोहित ने भी घर में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए गीजर लिया है।इलेक्ट्रिक सामान विक्रेता गर्व सिंघल ने बताया कि इलेक्ट्रिक कैटल 500 से तीन हजार रुपये में मिल रहे हैं। गैस गीजर चार से आठ हजार रुपये और इलेक्ट्रिक गीजर पांच से 15 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। इमर्शन रॉड की कीमत 250 से 800 रुपये तक है। विक्रेता दीपक अग्रवाल और राजेश ने बताया कि कंपनियों ने एनर्जी सेविंग, ऑटो कट और फास्ट हीटिंग जैसी सुविधाओं वाले नए मॉडल उतारे हैं। ठंड बढ़ने के साथ इनकी मांग और बिक्री में इजाफा होने की संभावना है।