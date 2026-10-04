बुलंदशहर: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर सपा का मार्च, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से रविवार को जिला कार्यालय से अंसारी रोड चौराहे स्थित बाबा साहब पार्क तक मार्च निकलना था। पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए निकले कार्यकर्ताओं को कालाआम चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के साथ नोक झोंक और धक्का मुक्की भी हुई। इसके विरोध में कालाआम चौराहे पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बाद में मलका पार्क में पहुंचकर गांधी प्रतिमा के समक्ष आवाज बुलंद की।

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