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स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधा शर्मा ने बताया कि विटामिन बी-12 की कमी से गर्भवती महिलाओं में थकान, कमजोरी और एनीमिया की समस्या हो सकती है। इसका असर तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी गंभीर कमी से गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर पड़ने के साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा भी बढ़ सकता है।शाकाहारी भोजन, आंतों से संबंधित बीमारियां, कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन और खानपान में पोषक तत्वों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। बताया कि गर्भवती महिलाओं को दूध, दही, पनीर, सोया और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए। कमजोरी, चक्कर या असामान्य थकान महसूस होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। महिलाओं में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है।स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुबाला ने बताया कि ओपीडी में आने वाली गर्भवती और सामान्य महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। जरूरत के अनुसार विटामिन बी-12 की जांच कराई जाती है। उन्होंने महिलाओं को खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। बुधवार को करीब 42 महिलाओं के जांच के लिए नमूने लिए गए।इन खाद्य पदार्थों को करें आहार में शामिल: दूध, दही और पनीर का नियमित सेवन करें।: सोया मिल्क, बादाम और ओट मिल्क को आहार में शामिल करें।: मशरूम और सूरजमुखी के बीज का सेवन करें।कोटओपीडी में प्रतिदिन गर्भवती और सामान्य महिलाएं परामर्श के लिए पहुंच रही हैं। जांच में कई महिलाओं में विटामिन बी-12 की कमी सामने आ रही है। कमी को दूर करने के लिए चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवा और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जा रही है। - डॉ. अजय पटेल, सीएमएस, जिला महिला चिकित्सालय