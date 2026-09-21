फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Unveiling of statues of Kalyan Singh, Dr. Ambedkar, and Maharana Pratap.

Bulandshahar News: कल्याण सिंह, डॉ. आंबेडकर और महाराणा प्रताप की मूर्तियों का अनावरण

Mon, 21 Sep 2026 10:32 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
Unveiling of statues of Kalyan Singh, Dr. Ambedkar, and Maharana Pratap.
81-बुगरासी में नवनिर्मित नगर पंचायत प्रांगण में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करते सां

विज्ञापन
बुगरासी। नवनिर्मित नगर पंचायत प्रांगण में रविवार देर शाम आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। सांसद डॉ. भोला सिंह ने अनावरण कर महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सांसद ने कहा कि महापुरुषों का जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के राजनीतिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से देश को समानता, न्याय और अधिकारों का मार्ग दिखाया। वहीं, महाराणा प्रताप का त्याग, साहस और स्वाभिमान आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है।
विज्ञापन

सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि विकास के साथ महापुरुषों की विरासत और उनके विचारों को संरक्षित रखना भी जरूरी है। प्रतिमाओं के अनावरण के दौरान मौजूद लोगों ने महापुरुषों को नमन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed