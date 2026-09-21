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Bulandshahar News: शौचालयों का निर्माण पूरा कराने को मिली 2.40 करोड़ रुपये की राशि

Mon, 21 Sep 2026 10:33 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:33 PM IST
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Funds amounting to 2.40 crore received to complete the construction of toilets.
बुलंदशहर। जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अधूरे पड़े करीब चार हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूरा कराने के लिए शासन से शेष 2.40 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। प्रत्येक शौचालय के निर्माण के लिए लाभार्थी को कुल 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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इसमें पहली किस्त के छह हजार रुपये पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं,जबकि अब दूसरी किस्त के रूप में छह-छह हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
शासन से धनराशि मिलने के बाद संबंधित विभाग की ओर से लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। इससे अधूरे शौचालयों का निर्माण पूरा कराने में तेजी आने की उम्मीद है। विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही खुले में शौच की समस्या को कम करने के लिए भी अभियान को गति मिलेगी। संवाद
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