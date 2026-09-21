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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Video of 'Lekhpal' accepting a bribe at a public service center goes viral; suspended.

Bulandshahar News: जनसेवा केंद्र में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, निलंबित

Mon, 21 Sep 2026 10:33 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:33 PM IST
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Video of 'Lekhpal' accepting a bribe at a public service center goes viral; suspended.
बुलंदशहर। सदर तहसील क्षेत्र में किसान से खेत की पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल रमेश को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो एक जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। इसमें लेखपाल कथित तौर पर किसान से रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं।
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वीडियो में दिख रहा कि एक किसान से खेत की पैमाइश कराने के लिए रकम ली जा रही है। वीडियो जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि, वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा।
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वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सदर तहसील प्रशासन ने लेखपाल रमेश को निलंबित कर दिया। प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।
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एसडीएम अंगद यादव ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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