Bulandshahar News: जनसेवा केंद्र में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, निलंबित

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वीडियो में दिख रहा कि एक किसान से खेत की पैमाइश कराने के लिए रकम ली जा रही है। वीडियो जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि, वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा। विज्ञापन



वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सदर तहसील प्रशासन ने लेखपाल रमेश को निलंबित कर दिया। प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन



एसडीएम अंगद यादव ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिख रहा कि एक किसान से खेत की पैमाइश कराने के लिए रकम ली जा रही है। वीडियो जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि, वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा।वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सदर तहसील प्रशासन ने लेखपाल रमेश को निलंबित कर दिया। प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।एसडीएम अंगद यादव ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बुलंदशहर। सदर तहसील क्षेत्र में किसान से खेत की पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल रमेश को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो एक जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। इसमें लेखपाल कथित तौर पर किसान से रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं।