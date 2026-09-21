Bulandshahar News: समस्याओं को लेकर बिजलीघर पर धरने पर बैठे किसान

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अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। सोमवार को क्षेत्र के ग्रामीण और भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ता ऊंचागांव में एकत्र हुए। संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष से फोन पर वार्ता के बाद कार्यकर्ता विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे।जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह गौड़, डॉ. ओमपाल सिंह, युवा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणा, धर्मपाल सिंह, सोनू, राहुल, धर्मवीर सिंह और तरुण समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बिजलीघर परिसर में धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली से जुड़ी ग्रामीणों की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। उन्होंने समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने एससी बुलंदशहर से भी फोन पर वार्ता कर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया।